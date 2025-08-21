Eutanasia en el cine, ficción y realidad: varios filmes han planteado el tema de la muerte digna

Son varias las películas que abordan el tema de la eutanasia . Recordamos al cineasta Pedro Almodóvar , ganador del León de Oro en Venecia, por su filme “La habitación de al lado”. Una valorada historia que se basa en el deseo de un personaje que quiere morir a su manera. El realizador logró hacer una película sobre el fin de la vida y las difíciles decisiones de dos amigas en una situación extrema por una enfermedad terminal.

Ya en 1981, el cine nos traía una situación de eutanasia que llegó su historia a los tribunales. Era el filme “Al fin y al cabo es mi vida”. El protagonista era el actor Richard Dreyfuss. Sufre un accidente y queda paralizado. Considera que su vida así no tiene sentido. Esta película fue pionera en reflexionar sobre la temática de la eutanasia y provocó reuniones y debates, inclusive en Uruguay.

En el 2004, se conoce la producción española “Mar adentro”, ganadora del Oscar como mejor realización extranjera. Un drama basado en una historia real, la de Ramón Sampedro, protagonizado por Javier Bardem, al que se le negó el derecho a morir dignamente en los tribunales después de estar tres décadas postrado.

Seguí leyendo Uno a uno, los diputados que votaron a favor y en contra el proyecto de ley de eutanasia

También en el 2004, el actor y director Clint Eastwood estrena “Million dollar baby”, filme ganador del Oscar. La actriz Hilary Swank era una exitosa boxeadora, gracias a la ayuda de su veterano entrenador. Durante un combate por un golpe queda tetrapléjica. Como la eutanasia no entra en los límites legales, ella busca suicidarse. La boxeadora le pide la eutanasia a su protector. Este, confundido, busca un consejo espiritual. Finalmente, el veterano entrenador, su gran amigo y confidente, decide desconectar el respirador e inyectarle una sobredosis de adrenalina para lograr su descanso definitivo.

Los ejemplos en el cine son varios, pero volvemos a Almodóvar, que nos recuerda que la vida sigue y nos pide reflexionar sobre el derecho a morir dignamente.