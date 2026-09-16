Comenzó este miércoles a las 18:00 horas la preventa de entradas para "Sitio te mueve", donde el público podrá ver en vivo a La Vela Puerca, Agarrate Catalina y Malapraxxis. Esta instancia es para compras con Santander, con descuento del 15%.
La Vela Puerca, Agarrate Catalina y Malapraxxis se presentan en Sitio Te Mueve: la preventa ya comenzó
"Tres propuestas, tres recorridos y distintas generaciones de la música uruguaya", señala la producción en un comunicado.
El festival se realiza el 13 y el 14 de noviembre, en el Parque Roosevelt, donde se reunirán estos referentes de la música uruguaya de distintas generaciones y escenas.
La venta general será desde el viernes a las 18:01 horas, cuando se habilitan canjes con puntos Soy Santander y 2*1 de Club El País. El precio de las entradas es 1620 pesos y se venden por RedTickets.
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"Tres propuestas, tres recorridos y distintas generaciones de la música uruguaya se encuentran en Sitio Te Mueve, durante dos jornadas para compartir música y celebrar aquello que nos une", señala el comunicado.
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