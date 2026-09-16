El músico uruguayo Jorge Drexler recibió ocho nominaciones a los Latin Grammy 2026 por su álbum “Taracá”.

Drexler está nominado a Álbum del Año por “Taracá”, a Grabación del Año y Canción del Año por “¿Cómo se ama?”, a Mejor Álbum Cantautor por “Taracá”, a Mejor Canción de Cantautor por “Las Palabras”, a Mejor Canción Alternativa por “Ante la duda, baila” y a Mejor Canción de Raíces por “El tambor chico”.

Además, el álbum fue nominado a Mejor Ingeniería de Grabación por el trabajo de Carles Campi Campón y Fred Kevorkian.

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“Taracá” es el 15.° trabajo de estudio de Drexler y tiene al candombe uruguayo como hilo conductor. Incluye 11 canciones y colaboraciones con Rueda de Candombe, Young Miko, Meritxell Neddermann, Ángeles Toledano, Julio Cobelli, Américo Young y Falta y Resto.

Drexler suma 43 nominaciones a los Latin Grammy en su carrera y es 16 veces ganador del premio.

La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Actualmente, Drexler realiza una gira internacional con el álbum “Taracá”. La gira comenzó en abril en Argentina y Chile y ya pasó por Brasil, Paraguay y Uruguay. También visitó Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

A finales de setiembre, la gira llegará a Europa y recorrerá España, Francia, Reino Unido y Portugal. El próximo año continuará por México, Perú, República Dominicana y Ecuador. En total, la gira llegará a 20 países y 45 ciudades.