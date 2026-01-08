La Unión Europea vota el viernes el TLC con el Mercosur, si hay mayoría se puede firmar el lunes

El Consejo de la Unión Europea podría adoptar este viernes el tratado de libre comercio ( TLC ) negociado desde 1999 con el Mercosur , pese al rechazo de algunos de sus países, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea Ursula von der Leyen firmarlo el acuerdo el lunes próximo.

Los 27 países de la UE están convocados el viernes para votar a favor o en contra del acuerdo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Si hay mayoría a favor se puede firmar la semana entrante.

Algunos países ya anunciaron su voto en contra. Es el caso de Irlanda, que en las últimas horas lo hizo público a través de un comunicado de su vice primer ministro Simon Harris.

“La posición del gobierno sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado”, afirmó Harris, en un comunicado.

La posición de Irlanda se suma al rechazo ya expresado por Francia, Hungría y Polonia.

La oposición de Francia, Polonia, Hungría e Irlanda no debería impedir que la Comisión Europea obtenga el visto bueno de una mayoría de los 27 países miembros de la UE, en la votación del viernes en Bruselas.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

En su comunicado, el viceprimer ministro irlandés se quejó de las concesiones hechas por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones de su país.

"Desgraciadamente, el resultado de esta negociación es que, aunque la UE ha aceptado una serie de medidas adicionales, estas no son suficientes para satisfacer a nuestros ciudadanos", señaló Harris.

Este mismo jueves el movimiento de agricultores de Francia llevó tractores al centro de París para protestar por la firma del acuerdo comercial con el Mercosur.

El acuerdo se iba a firmar el 20 de diciembre en la Cumbre del Mercosur en Brasil, pero desde Europa se anunció una postergación en la discusión interna.