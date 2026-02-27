Accidente frontal en ruta 7 de Canelones deja un conductor grave

Un grave accidente frontal ocurrió el jueves de noche, poco antes de la hora 22, en el kilómetro 50 de la ruta 7, en San Jacinto, Canelones .

Dos autos chocaron de frente cuando uno de ellos hizo una maniobra para evitar atropellar a un perro, según indica el informe primario de Policía Caminera.

En uno de los autos iba una familia con una beba de 1 año, con el sistema de retención infantil correspondiente. Fue trasladada por precaución a un centro de salud pero resultó ilesa.

El conductor y su acompañante, de 26 y 25 años, sufrieron lesiones leves. Una acompañante de 29 años tuvo golpes superficiales.

En el otro auto iba un hombre de 32 años que sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Su acompañante, una mujer de 24 años, sufrió fractura de rótula y también fue derivada a un centro de salud.