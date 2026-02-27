RECIBÍ EL NEWSLETTER
SAN JACINTO

Accidente frontal en ruta 7 de Canelones deja un conductor grave

El accidente frontal ocurrió el jueves de noche en el kilómetro 50 de la ruta 7, San Jacinto, Canelones. En uno de los autos iba una familia con una beba de 1 año. Resultaron ilesos.

Accidente-San-Jacinto-foto-Caminera

Un grave accidente frontal ocurrió el jueves de noche, poco antes de la hora 22, en el kilómetro 50 de la ruta 7, en San Jacinto, Canelones.

Dos autos chocaron de frente cuando uno de ellos hizo una maniobra para evitar atropellar a un perro, según indica el informe primario de Policía Caminera.

En uno de los autos iba una familia con una beba de 1 año, con el sistema de retención infantil correspondiente. Fue trasladada por precaución a un centro de salud pero resultó ilesa.

Realizan caravana hacia el Palacio Legislativo en solidaridad con Cuba. Fotos: Yanina Gasañol, Subrayado.
Seguí leyendo

Realizan caravana hacia el Palacio Legislativo "en solidaridad con Cuba" y "contra el bloqueo imperialista"

El conductor y su acompañante, de 26 y 25 años, sufrieron lesiones leves. Una acompañante de 29 años tuvo golpes superficiales.

En el otro auto iba un hombre de 32 años que sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Su acompañante, una mujer de 24 años, sufrió fractura de rótula y también fue derivada a un centro de salud.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
PAGÓ MÁS DE $2.000

Mujer compró un cordero por redes sociales y sospecha recibió un perro en mal estado; Policía investiga el caso
SISTEMA DE PREVENCIÓN CIUDADANA

Violencia doméstica en Florida: "Mi padre le tiró un cuchillo a mi madre", escribió una niña que pidió ayuda al sistema Ojos en Alerta

Te puede interesar

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos
La Cancillería de Uruguay en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes tras ataque masivo a Irán y represalias en la región.
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí
Trump en el video publicado en redes sociales. 
ATAQUE MASIVO DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Trump exhortó a los iraníes a rebelarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

Dejá tu comentario