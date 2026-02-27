Un grave accidente frontal ocurrió el jueves de noche, poco antes de la hora 22, en el kilómetro 50 de la ruta 7, en San Jacinto, Canelones.
Accidente frontal en ruta 7 de Canelones deja un conductor grave
El accidente frontal ocurrió el jueves de noche en el kilómetro 50 de la ruta 7, San Jacinto, Canelones. En uno de los autos iba una familia con una beba de 1 año. Resultaron ilesos.
Dos autos chocaron de frente cuando uno de ellos hizo una maniobra para evitar atropellar a un perro, según indica el informe primario de Policía Caminera.
En uno de los autos iba una familia con una beba de 1 año, con el sistema de retención infantil correspondiente. Fue trasladada por precaución a un centro de salud pero resultó ilesa.
Realizan caravana hacia el Palacio Legislativo "en solidaridad con Cuba" y "contra el bloqueo imperialista"
El conductor y su acompañante, de 26 y 25 años, sufrieron lesiones leves. Una acompañante de 29 años tuvo golpes superficiales.
En el otro auto iba un hombre de 32 años que sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.
Su acompañante, una mujer de 24 años, sufrió fractura de rótula y también fue derivada a un centro de salud.
Dejá tu comentario