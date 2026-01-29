La Trastienda reabre en marzo de 2026 tras un año de cierre y cambio de dueños

La Trastienda, Montevideo. Foto: Subrayado. La Trastienda, Montevideo.

Después de un año de cierre y tras 17 temporadas ininterrumpidas como referente de la música y la cultura de Montevideo, La Trastienda volverá a abrir sus puertas en marzo de 2026. La sala inicia una nueva etapa luego del cambio de dueños y una renovación que busca respetar su legado, afirmó la empresa en un comunicado.

El 1° de marzo de 2025 un grupo de empresarios artísticos tomó la sala con el objetivo de relanzar la marca e impulsar un plan de expansión sudamericano alineado con La Trastienda Buenos Aires. En 2025 la dirección fue adquirida por un grupo empresarial argentino con experiencia en gestión de salas como el Club de la Música Torcuato Tasso y el Teatro Ateneo. El grupo es dirigido por Federico Moya y Agustina Albistur.

La etapa en Montevideo queda bajo la dirección de Enrique Quinteros y Fernando Herrero. Enrique Quinteros es un empresario uruguayo con más de 30 años de trayectoria en el entretenimiento y la gestión de espectáculos. Fernando Herrero es CEO de la productora By Hormiga, vinculada al desarrollo de eventos juveniles.

Durante 2025 se realizaron inversiones en mejoras edilicias para adaptar la sala a los tiempos actuales, manteniendo su identidad en la calle Fernández Crespo. Desde marzo de 2026 la programación incluirá conciertos, shows y eventos con una oferta de distintos géneros, producciones y experiencias inmersivas. La reapertura se enmarca en la estrategia regional de la marca.

Temas de la nota La Trastienda