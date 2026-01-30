RECIBÍ EL NEWSLETTER
CINE

Actriz de Hollywood Catherine O'Hara murió a los 71 años; uno de sus papeles más recordados es en Mi Pobre Angelito

En los últimos años, su trabajo destacó en "Schitt's Creek" y "The Studio". En los 90, su rol como la madre de Kevin McCallister marcó generaciones.

Catherine Ohara. Foto: AFP

Catherine O'hara. Foto: AFP

Catherine O'Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión "Schitt's Creek" y de la película "Mi pobre angelito" falleció a los 71 años, informó su equipo de representación este viernes.

La muerte de O'Hara fue confirmada a la AFP vía telefónica por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie "Schitt's Creek".

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en "Double Negative" (1980).

Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O'Hara conquistó un rol marcante en el "Bettlejuice" de Tim Burton, en la cual interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia "Mi pobre angelito" que disparó la carrera del entonces actor infantil.

FUENTE: AFP

