RUTA INTERBALNEARIA-KM 23.200

Peatona fue embestida por un auto, salió despedida e impactó contra un vehículo estacionado; está grave

La mujer de 32 años sufrió traumatismo encéfalo craneano y se encuentra internada en el Hospital de Clínicas. El siniestro tuvo lugar en la tarde de este viernes en ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 23,200.

Policía Caminera

Una mujer se encuentra grave tras ser embestida por un auto que circulaba por ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 23,200.

La peatona, de 32 años, intentó cruzar la ruta de sur a norte cuando fue embestida por un auto que se desplazaba de oeste a este.

Producto del choque, la mujer salió despedida contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Se encuentra internada con lesiones graves, diagnosticada con “TEC GRAVE", derivada al Hospital de Clínicas.

El conductor del auto, un hombre de 58 años resultó ileso, y el resultado de espirometría dio cero.

