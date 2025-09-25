RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

La semana termina con frío e incluso con heladas; para el sábado se prevén lluvias y tormentas

Este jueves comenzó muy frío, con heladas, luego sube la temperatura. El viernes igual y el sábado desmejora con lluvias y tormentas. Los detalles día a día.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza nuevamente con tiempo muy frío, con heladas agrometeorológicas en la zona sureste y luego formación de bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado.

El viernes tendremos un inicio de jornada fría a fresca con cielo nublado observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad, manteniéndose fresco con abundante nubosidad en la noche.

de frio a templado y calido, asi sigue la semana de vacaciones, segun el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros

El sábado comienza fresco con cielo nublado desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Jueves 25

Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Viernes 26

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

Sábado 27

Zona Norte: máxima 21º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios
picadas en nuevo parís

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
fiscalización

Estos son los lugares donde la IMM colocará nuevos radares, y los puntos donde ya no existirán

Te puede interesar

Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto
MONTEVIDEO

Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto
Escuela 143 de Casabó. Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.
MONTEVIDEO

Sindicato de maestros de Montevideo realiza un paro de 24 horas este jueves por agresión a una maestra
La semana termina con frío e incluso con heladas; para el sábado se prevén lluvias y tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

La semana termina con frío e incluso con heladas; para el sábado se prevén lluvias y tormentas

Dejá tu comentario