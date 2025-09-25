La semana termina con frío e incluso con heladas; para el sábado se prevén lluvias y tormentas

Este jueves comenzó muy frío, con heladas, luego sube la temperatura. El viernes igual y el sábado desmejora con lluvias y tormentas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza nuevamente con tiempo muy frío, con heladas agrometeorológicas en la zona sureste y luego formación de bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado.

El viernes tendremos un inicio de jornada fría a fresca con cielo nublado observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad, manteniéndose fresco con abundante nubosidad en la noche.

El sábado comienza fresco con cielo nublado desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura. Jueves 25 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Viernes 26 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º Sábado 27 Zona Norte: máxima 21º y mínima 12º Zona Sur: máxima 16º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 14º