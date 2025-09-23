RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, de frío a templado en el sur y hasta cálido en el norte. Los detalles día a día.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, de frío a templado en el sur y hasta cálido en el norte. Los detalles día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo que va de frío a fresco, con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas este y sureste. La tarde mantendrá tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente freso a templado en el sur y este y templado a ligeramente cálido en el resto del país con buena presencia de Sol.

El jueves nuevamente se espera un inicio de jornada fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado.

Martes 23

Zona Norte: máxima 23º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Miércoles 24

Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º

Jueves 25

Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

