De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, de frío a templado en el sur y hasta cálido en el norte. Los detalles día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo que va de frío a fresco, con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas este y sureste. La tarde mantendrá tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente freso a templado en el sur y este y templado a ligeramente cálido en el resto del país con buena presencia de Sol.

El jueves nuevamente se espera un inicio de jornada fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado. Martes 23 Zona Norte: máxima 23º y mínima 7º Zona Sur: máxima 20º y mínima 7º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º Miércoles 24 Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º Jueves 25 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

