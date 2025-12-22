Este lunes 22 de diciembre el tiempo comenzó templado, con nubosidad en el norte y noreste de Uruguay. La mañana comenzó inestable, con algunas lluvias en algunos puntos. En el sur, se observaron algunas lloviznas.
La semana comienza inestable pero con temperaturas agradables: mirá el pronóstico
Nubel Cisneros señaló que la tarde estará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado.
El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que la tarde estará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado. En la noche, en tanto, habrá temperaturas agradables.
Según el pronóstico, las temperaturas mínimas previstas son de 18 °C y 20 °C. Y las máximas oscilan entre 28 °C y 34 °C, dependiendo de la zona del país.
Seguí leyendo
Tres días de tiempo inestable: fin de semana con lluvias y algunas tormentas, pronostica Nubel Cisneros
Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas.
NORTE:
MÁX.: 34 ºC
MÍN.: 18 ºC
SUR:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 18 °C
ESTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C
METRO:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 20 °C
Temas de la nota
Lo más visto
HASTA LAS 20 HORAS
Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
HOMENAJE
Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL
Conductor alcoholizado embistió y causó la muerte de un ciclista en ruta 9, Rocha
CIUDAD VIEJA
Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana
EL AGRESOR ESTÁ DETENIDO
Dejá tu comentario