pronóstico de nubel cisneros

La semana comienza inestable pero con temperaturas agradables: mirá el pronóstico

Nubel Cisneros señaló que la tarde estará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado.

Foto: Subrayado.

Este lunes 22 de diciembre el tiempo comenzó templado, con nubosidad en el norte y noreste de Uruguay. La mañana comenzó inestable, con algunas lluvias en algunos puntos. En el sur, se observaron algunas lloviznas.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que la tarde estará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado. En la noche, en tanto, habrá temperaturas agradables.

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas previstas son de 18 °C y 20 °C. Y las máximas oscilan entre 28 °C y 34 °C, dependiendo de la zona del país.

Tres días de tiempo inestable: fin de semana con lluvias y algunas tormentas, pronostica Nubel Cisneros

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas.

NORTE:
MÁX.: 34 ºC
MÍN.: 18 ºC

SUR:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 18 °C

ESTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 18 °C

METRO:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 20 °C

