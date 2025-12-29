RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

La semana comienza casi sin nubes y muy calurosa: mirá el pronóstico

Para el sur del país Nubel Cisneros prevé una máxima de 33 °C.

Foto: Canal 10.&nbsp;

Foto: Canal 10. 

Este lunes 29 de diciembre comenzó con tiempo fresco y escasa nubosidad. En las primeras horas se observaron algunas nieblas y neblinas aisladas, indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Agregó que la tarde seguirá cálida a calurosa, con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas se mantendrán elevadas; por ejemplo, en el sur, la máxima prevista es de 33 °C.

En la noche estará templado con cielo despejado, añade el pronóstico.

Calor. Foto: AFP
Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:
MÁX.: 35 ºC
MÍN.: 18 ºC

SUR:
 MÁX.: 33 ºC
MÍN.: 18 ºC

ESTE:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 18 ºC

OESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 20 ºC

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 22 ºC

