La semana comienza casi sin nubes y muy calurosa: mirá el pronóstico

Foto: Canal 10.

Este lunes 29 de diciembre comenzó con tiempo fresco y escasa nubosidad. En las primeras horas se observaron algunas nieblas y neblinas aisladas, indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Agregó que la tarde seguirá cálida a calurosa, con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas se mantendrán elevadas; por ejemplo, en el sur, la máxima prevista es de 33 °C.

En la noche estará templado con cielo despejado, añade el pronóstico.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país. NORTE:

MÁX.: 35 ºC

MÍN.: 18 ºC SUR:

MÁX.: 33 ºC

MÍN.: 18 ºC ESTE:

MÁX.: 32 ºC

MÍN.: 18 ºC OESTE:

MÁX.: 35 °C

MÍN.: 20 ºC ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 29 °C

MÍN.: 22 ºC

