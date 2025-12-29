Este lunes 29 de diciembre comenzó con tiempo fresco y escasa nubosidad. En las primeras horas se observaron algunas nieblas y neblinas aisladas, indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
La semana comienza casi sin nubes y muy calurosa: mirá el pronóstico
Para el sur del país Nubel Cisneros prevé una máxima de 33 °C.
Agregó que la tarde seguirá cálida a calurosa, con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas se mantendrán elevadas; por ejemplo, en el sur, la máxima prevista es de 33 °C.
En la noche estará templado con cielo despejado, añade el pronóstico.
NORTE:
MÁX.: 35 ºC
MÍN.: 18 ºC
SUR:
MÁX.: 33 ºC
MÍN.: 18 ºC
ESTE:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 18 ºC
OESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 20 ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 29 °C
MÍN.: 22 ºC
