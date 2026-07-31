"La respuesta fue absolutamente insuficiente", aseguró Schipani sobre informe de la camioneta usada el 1º de marzo

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, analizó este viernes la respuesta de Presidencia de la República al pedido de informes que cursó para conocer detalles del proceso de selección de la camioneta utilizada por el presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse durante la asunción el 1º de marzo de 2025.

"Las respuestas al pedido de informes nos dejan gusto a poco. Creo que sigue primando la falta de transparencia, la opacidad", afirmó. "Son, en primer lugar, respuestas muy escuetas y no se responde lo que nosotros solicitamos. Nosotros solicitamos documentación", agregó.

Schipani indicó que solicitó los informes técnicos en los se valoraron los aspectos de las diferentes propuestas de vehículos que fueron analizadas. "No se nos remitió un solo documento", aseguró.

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Además, el legislador pretendió conocer si la elección del vehículo utilizado el 1º de marzo estaba vinculada al descuento de 25.000 dólares obtenido por Orsi para la compra de su camioneta particular Hyundai Santa Fe, días antes de asumir como presidente.

"Se nos dice que no cuentan con esa información. El presidente de la República no sabe si acordó esto, si existió esa negociación", se preguntó. También, interrogó sobre el vehículo Renault que había sido puesto como premio en una rifa y fue utilizado como parte del pago del vehículo particular del mandatario.

"Como el presidente de la República, que aportó ese vehículo como forma de pago, no va a conocer esa información. Por tanto, entendemos que la respuesta al pedido de informes fue absolutamente insuficiente", remarcó.