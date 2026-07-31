Ircca fijó los nuevos precios del cannabis que se dispensa en farmacias con ajustes de 5 y 15 pesos

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) fijó los nuevos precios para la marihuana que se dispensa en las farmacias habilitadas a partir del 1º de agosto de 2026.

La variedad Alfa pasa de $485 a $500, la Beta de $505 a $510, la Gamma pasa de $565 a $580 y la variedad Épsilon pasa de $615 a $630 el paquete de 5 gramos de cannabis.

El último informe del Ircca al 30 de abril de 2026, muestra un crecimiento sostenido de la cantidad usuarios registrados, con un total de 120.083 personas habilitadas para acceder al cannabis por alguna de las tres vías reguladas (farmacias, autocultivo o clubes de membresía).

Hay 88.955 adquirentes vigentes, aproximadamente el 74% del total, para comprar en farmacias, mientras que los clubes cannábicos cuentan con 20.798 miembros, manteniendo una tendencia al alza, y el autocultivo, es la única vía que muestra un estancamiento o leve descenso en registros vigentes, con 10.330 personas. Los registros expirados han superado a los activos, lo que sugiere que muchos cultivadores no están renovando su registro, indica el informe.

Hay 60 farmacias habilitadas para dispensar cannabis en todo el país. De las cuales, 20 se incorporaron al sistema entre enero de 2025 y abril de 2026. La mayoría, 26, está en Montevideo, hay 8 en Canelones, 7 en Maldonado, también se vende cannabis regulado en Rivera y Tacuarembó. En Colonia, Durazno, Florida, Soriano y Treinta y Tres, no hay farmacias adheridas. En cuanto a los clubes cannábicos, hay 585 habilitados en los 19 departamentos. La mayoría está en Montevideo y Canelones, con 218 y 172, respectivamente.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas han sido significativamente superiores a las de 2025. Por ejemplo, en marzo de 2026 las ventas se incrementaron 51%, pasando de 348 a 525 kilos. La variedad Épsilon es la más producida y vendida en farmacias.