DATOS DEL INE

La producción industrial sube 4,2% impulsada por refinería, celulosa, bebidas y automóviles

El personal ocupado en la industria cayó 1,4% interanual en junio y acumula una baja de 1,0% en los primeros seis meses del año, comparado con igual periodo de 2024.

Refinería de La Teja, en Montevideo.

La producción en la industria uruguaya tuvo un crecimiento del 4,2% interanual en junio y acumula un aumento del 6,9% en los primeros seis meses del año, comparando con igual período del año anterior, según los datos que dio a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En junio hubo aumentos interanuales destacados en la industria de bebidas (+34%), refinería (+33%), farmacéutica (+14%), celulosa (+15%) y automotriz (+95%).

Tomando los datos del primer semestre (acumulado anual) en comparación con el año anterior, los sectores con desempeño más destacado fueron bebidas (+8,6%), celulosa (+9,3%) y vehículos (19,7%).

En el primer semestre la refinería de Ancap funcionó a pleno y multiplicó por cuatro su producción respecto a igual período del año pasado, cuando estuvo la mayor parte del tiempo detenida. Dejando fuera la refinería, el crecimiento de la producción industrial en el primer semestre fue de 2,1% interanual.

Cae el empleo

El personal ocupado en la industria cayó 1,4% interanual en junio y acumula una baja de 1,0% en los primeros seis meses del año, comparado con igual periodo de 2024. Las horas trabajadas retrocedieron 1,1% en la misma comparación. Los sectores donde el empleo cayó de forma más significativa fueron textiles, vestimenta, curtiembres, industria química y automotriz.

