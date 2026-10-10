La primavera continúa fresca e inestable: el pronóstico de Nubel Cinseros para el fin de semana

El sábado por la mañana comenzó fresco, con mucha nubosidad permaneciendo inestable en las primeras horas la zona costera, según el pronóstico de Nubel Cisneros para estos días de primavera .

La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con nubosidad variable.

El domingo se espera un comienzo de jornada fresca con cielo nublado, observandose nieblas y neblinas aisladas.

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En la tarde continuara el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, con importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes comienza frio con cielo parcialmente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde seguirá templada con gradual aumento de nubosidad, inestabilizando la zona este.

El martes la mañana estará fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este.

En la tarde se mantendrá el tiempo templado con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

Temperaturas para el sábado:

En el norte, la máxima será de 20ºC y la mínima de 12ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 12ºC.

En el este, la máxima será de 18ºC y la mínima de 12ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 12ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 14ºC.

Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 21ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 9ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 21ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.

En el oeste, la máxima será de 21ºC y la mínima de 8ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 9ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 23ºC y la mínima de 12ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 12ºC.

En el este, la máxima será de 18ºC y la mínima de 12ºC.

En el oeste, la máxima será de 21ºC y la mínima de 14ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 14ºC.