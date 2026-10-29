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PASAJE 150 Y PASAJE A

Un enfrentamiento a tiros se registró en el Marconi; hay más de 30 vainas en la escena

El hecho ocurrió en inmediaciones de Pasaje 150 y Pasaje A. No dejó personas lesionadas.

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Un enfrentamiento a tiros se registró este jueves en inmediaciones de Pasaje 150 y Pasaje A en el barrio Marconi.

En la escena, el personal de la Policía encontró más de 30 vainas de calibre 9x19mm, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

El hecho no dejó personas personas heridas.

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