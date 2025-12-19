RECIBÍ EL NEWSLETTER
AUSENTE DESDE EL 9 DE DICIEMBRE

Buscan a Milagros Belén Sánchez Capretti; el padre es investigado por la Policía: "Tenían una relación muy tóxica", dijo la madre

La familia y los amigos llevaron adelante una marcha en la tarde de este viernes en reclamo de novedades sobre el paradero de la joven. Por cualquier información comunicarse al servicio de emergencias 911.

Ministerio del Interior

La familia de Milagros Belén Sánchez Capretti lleva adelante una intensa búsqueda tras su desaparición desde el pasado 9 de diciembre tras abandonar la casa de su padre en el Cerro de Montevideo.

Según dijeron a la Policía, la joven se dirigía hacia la casa de su madre y ya no disponía de su celular porque el padre se lo rompió.

"Se peleaban mucho, cuando se peleaban se levantaban la mano. Muchas veces ella terminó internada porque es depresiva", dijo. Y agregó: "La vez que se peleaba con él se intentaba autoeliminar o se cortaba. Tenían una relación muy tóxica".

Información a la que accedió Subrayado indica que los padres tienen mala relación y al momento el foco de la Policía está en el padre, un hombre vinculado al consumo de drogas; testigos lo vieron frecuentando bocas de pasta base en la zona del Cerro.

"Ella tiene que estar en algún lado, no puede una persona desaparecer de la faz de la Tierra y que nadie la haya visto", señaló la madre. Y agregó: "Llegó un mensaje que la tenían retenida en una boca, pero no no no. No puede ser que ella desaparezca".

Según comentó, el padre radicó la denuncia y luego ella realizó una extensión de la misma.

Milagros mide 1.50, es delgada, de ojos marrones, tiene pelo castaño largo y lacio y es de cutis blanco. Posee un tatuaje en la muñeca izquierda de un corazón con latido y cruz con la palabra "mamá" y otro a la altura de la pelvis de Minnie. Además, tiene una cicatriz en el cuello del lado izquierdo.

Vestía pantalón azul deportivo, remera color negro con letras blancas, championes color negro y campera negra.

