La Policía detuvo a tres personas que circulaban en una camioneta con dos pistolas y cuatro cargadores

La Policía detuvo a tres personas en la tarde de este jueves en Gorgoroso y Lecoq, en el barrio Colón.

Personal de Grupo PADO y del Grupo de Intervención Rápida detectaron a un vehículo que circulaba en actitud sospechosa y tras el registro incautaron dos pistolas con dos cargadores comunes, y dos peines de 30 que aumentan la capacidad de fuego.