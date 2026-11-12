La Policía detuvo a tres personas en la tarde de este jueves en Gorgoroso y Lecoq, en el barrio Colón.
La Policía detuvo a tres personas que circulaban en una camioneta con dos pistolas y cuatro cargadores
En el registro del vehículo, los efectivos incautaron dos pistolas con dos cargadores comunes, y dos peines de 30 que aumentan la capacidad de fuego.
Personal de Grupo PADO y del Grupo de Intervención Rápida detectaron a un vehículo que circulaba en actitud sospechosa y tras el registro incautaron dos pistolas con dos cargadores comunes, y dos peines de 30 que aumentan la capacidad de fuego.
Los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia.
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