La Navidad comienza ventosa y con sensible baja de temperatura: mirá el pronóstico de este jueves 25

Este jueves 25 de diciembre comenzó con mañana templada, con pasaje de nubosidad y ventoso, en las primeras horas, en las áreas costeras. El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que habrá rotación de vientos al suroeste, generando un leve descenso de la temperatura, en comparación con las horas anteriores.

En tanto, la tarde seguirá cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado. Y la noche estará fresca, señala el pronóstico.

Respecto a las temperaturas, se prevé que sean mayores a 30 °C en todo el país, excepto en el área metropolitana donde ascenderá a 28 °C. Mirá el detalle, por zonas.

NORTE:

MÁX. : 34 ºC

MÍN.: 20 ºC SUR:

MÁX.: 32 ºC

MÍN.: 20 °C ESTE:

MÁX.: 30 °C

MÍN.: 20 °C OESTE:

MÁX.: 34 °C

MÍN.: 20 °C ÁREA METROPOLITANA :

MÁX.: 28 °C

MÍN.: 21 °C

