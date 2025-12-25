Este jueves 25 de diciembre comenzó con mañana templada, con pasaje de nubosidad y ventoso, en las primeras horas, en las áreas costeras. El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que habrá rotación de vientos al suroeste, generando un leve descenso de la temperatura, en comparación con las horas anteriores.
La Navidad comienza ventosa y con sensible baja de temperatura: mirá el pronóstico de este jueves 25
Pese a que las temperaturas bajan de forma sensible, la tarde de este jueves estará cálida a calurosa. Mirá el detalle.
En tanto, la tarde seguirá cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado. Y la noche estará fresca, señala el pronóstico.
Respecto a las temperaturas, se prevé que sean mayores a 30 °C en todo el país, excepto en el área metropolitana donde ascenderá a 28 °C. Mirá el detalle, por zonas.
NORTE:
MÁX. : 34 ºC
MÍN.: 20 ºC
SUR:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 20 °C
ESTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 20 °C
OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 20 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 21 °C
