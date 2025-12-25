RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

La Navidad comienza ventosa y con sensible baja de temperatura: mirá el pronóstico de este jueves 25

Pese a que las temperaturas bajan de forma sensible, la tarde de este jueves estará cálida a calurosa. Mirá el detalle.

calor-sol-soleado-playa.jpg

Este jueves 25 de diciembre comenzó con mañana templada, con pasaje de nubosidad y ventoso, en las primeras horas, en las áreas costeras. El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que habrá rotación de vientos al suroeste, generando un leve descenso de la temperatura, en comparación con las horas anteriores.

En tanto, la tarde seguirá cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado. Y la noche estará fresca, señala el pronóstico.

Respecto a las temperaturas, se prevé que sean mayores a 30 °C en todo el país, excepto en el área metropolitana donde ascenderá a 28 °C. Mirá el detalle, por zonas.

AFP
Seguí leyendo

El papa León XIV celebró su primera misa de Navidad en el Vaticano

NORTE:
 MÁX. : 34 ºC
MÍN.: 20 ºC

SUR:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 20 °C

ESTE:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 20 °C

OESTE:
MÁX.: 34 °C
MÍN.: 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:
 MÁX.: 28 °C
MÍN.: 21 °C

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
RIGE HASTA 16:30

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C
CEBOLLATÍ-ROCHA

Conductora volcó y terminó en una zanja; fue rescata semiahogada y se encuentra con riesgo de muerte
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
Navidad violenta

Ataque a tiros en Tres Ombúes deja dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave
Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó al menos cinco heridos: la rambla está cortada
Foto: Policía Caminera.
Rutas nacionales

Un hombre de 62 años murió en un accidente en ruta 8, cerca de Melo

Dejá tu comentario