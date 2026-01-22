Libreto de Doña Bastarda "fue objetado" por calificadora de INAU; la murga asegura que texto es "ironía" y apeló

El libreto de Doña Bastarda fue declarado no apto por una calificadora de Espectáculos Públicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ). La agrupación apeló ante INAU y ahora un tribunal deberá resolver la situación.

"La murga Doña Bastarda presentó el libreto de su actuación para el Carnaval 2026, el cual fue objetado por una de las calificadoras de Espectáculos Públicos de INAU en el mediodía del día de hoy, declarándolo como no apto para todo público. Rápidamente la murga presentó sus descargos, los cuales serán valorados por una dupla de calificadores que podrán sostener o revertir la decisión inicial", señaló el organismo en un comunicado.

El cuestionamiento al libreto se centra en una parte del espectáculo de 2026 llamado "Patria o tumba", que para la calificadora incluye "violencia verbal psicológica con amenaza".

"Es una escalada que arranca con cositas que uno haría por su patria desde el amor, hasta llegar a cuestiones injustificables que lo último que se plantea es actuar como un nazi en nombre de tu patria", respondió el integrante Imanol Sibes y aseguró que se trata de "una ironía".

"La función de calificador de Espectáculos Públicos de INAU es una tarea honoraria que se ejerce como resultado de un llamado público. Quienes actualmente ejercen este rol no son funcionarios de la Institución, y fueron seleccionados en el marco de un llamado abierto iniciado en el mes de noviembre del año 2021 y finalizado en febrero del año 2023", agrega INAU sobre quien declaró no apto el espectáculo.

El próximo lunes 26 de enero comienza el concurso oficial de Carnaval 2026 en el Teatro de Verano y en categoría murga, Doña Bastarda sale en defensa del título que obtuvo en 2025.

"Desde el INAU se ha mantenido un contacto con dicho conjunto para explicar este procedimiento, y se ha comprometido una celeridad en la respuesta para evitar cualquier perjuicio que esta situación pudiera significar a dicha murga en el marco del comienzo de esta fiesta popular", agrega el texto.