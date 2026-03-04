Sigue el tiempo inestable, fresco de mañana y caluroso de tarde, con lluvias aisladas

Inestable, de fresco a caluroso, con lluvias aisladas en varias zonas del país, así continúa el tiempo esta semana, según el informe de Nubel Cisneros.
Inestable, de fresco a caluroso, con lluvias aisladas en varias zonas del país, así continúa el tiempo esta semana, según el informe de Nubel Cisneros. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad manteniéndose inestable la zona sureste. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, presentándose inestable en las primeras horas la frontera noreste.
El jueves la mañana seguirá inestable con mucha nubosidad generando algunas lluvias aisladas en el noreste. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con mucha nubosidad inestabilizándose hacia la noche las zonas sur y este.
Tiempo fresco de mañana, caluroso de tarde y lluvias aisladas en varias zonas
El viernes comienza templado aun con mucha nubosidad den la zona norte, manteniendo algunas lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, observándose descenso de temperatura en la noche.
Miércoles 4
Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º
Jueves 5
Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º
Viernes
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º
