"La mugre que hay en Montevideo es galopante", criticó Richard Read, y pidió que la IMM limpie y tape pozos

"Me gustaría que la intendencia limpiara la ciudad, que los pozos que hay miles por todos lados, los taparan, y que los impuestos sean más bajos", señaló este viernes en el programa Arriba gente de canal 10.

Y agregó: "¿Es verdad no? La mugre que hay en Montevideo es galopante. Desconocerla, mirar para un costado, yo no lo hago. No barro bajo la alfombra".