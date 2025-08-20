La moción que votó Cabildo Abierto con el Frente Amplio en la interpelación al ministro Ortuño

La interpelación al gobierno por la cancelación del proyecto Arazatí y su sustitución por una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía, terminó este miércoles de mañana tras más de 20 horas de debate sin un respaldo ni rechazo explícito al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño .

La moción de respaldo, que declaraba satisfactorias las explicaciones de Ortuño, presentada por el Frente Amplio , no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. Solo tuvo los 48 votos del FA en 99 diputados.

Pero tampoco prosperó la moción que presentó Identidad Soberana, de Gustavo Salle, que fue acompañada por los diputados blancos y colorados, y que entre otras cosas declaraba insatisfactorias las explicaciones del ministro Ortuño. Esta moción tuvo 49 votos a favor y 50 en contra.

Finalmente, la moción que sí se aprobó por mayoría simple (50 a 49) fue la que presento Cabildo Abierto, y que fue votada por los diputados del Frente Amplio.

Esta moción, firmada por los diputados Álvaro Perrone y Gastón Roel, no declaró satisfactorias ni insatisfactorias las explicaciones del ministro Ortuño tras 20 horas de interpelación. No hizo referencia a ellas.

La moción que votaron juntos los diputados del FA y Cabildo comenzó con un referencia positiva a lo actuado por el fallecido ministro de Ambiente Adrián Peña, del Partido Colorado.

Luego hacía “un llamado urgente al comienzo de obras, no solo para la rápida concreción del proyecto (del gobierno) si no también para dar tranquilidad a la población”.

También pedía “seguir trabajando en una fuente inagotable de agua, analizando otros proyecto y el avance tecnológico y las posibilidades económicas” de Uruguay.

Además, pedía “garantizar el acceso universal al agua potable no solo en las áreas metropolitanas sino también en las zonas rurales donde resulta inviable enfrentar los costos para la realización de las obras, con búsqueda de financiamiento a largo plazo”.

“Solicitamos a OSE brindar apoyo tecnológico de análisis de agua en pozos y aljibes en zonas rurales donde el ente no llega”, agregó la moción de Cabildo que votó el FA.

Pedía también “profundizar el cuidado de cursos de ríos y arroyos, sobre todo en zonas de agricultura intensa”.

“Instamos al gobierno a tomar nota de lo expresado en esta declaración”, dice la moción aprobada.

Y agrega: “Habiendo pasado ya interpelaciones a varios ministros, de distintos gobiernos, citaciones a comisiones legislativas, intercambio con fuerzas vivas, entendemos que es prioritario avanzar en la acción y construcción de soluciones. Compartimos la visión de la fuente de agua inagotable, apoyamos en el pasado en la instancia presupuestal la compra de campo para la construcción de la represa de Casupá como obra complementaria”.

Y finaliza: “De acuerdo a lo expuesto anteriormente exhortamos a las autoridades actuales a cumplir con la población a la mayor brevedad posible”.

Esta moción fue cuestionada por diputados blancos y colorados, que la tildaron de contradictoria porque habla de una fuente inagotable de agua y termina apoyando la obra que plantea el gobierno en el río Santa Lucía.

Blancos y colorados también criticaron a Cabildo Abierto por no mostrar ni compartir antes con ellos la moción que presentó y que terminó votando con el gobierno.