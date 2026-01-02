La mayoría de los ahogamientos de niños ocurren en piscinas del hogar: profesor de natación explica cómo evitarlos

La mayoría de los ahogamientos de niños pequeños se dan en el hogar, por lo que es importante que los mayores estén atentos.

El profesor de natación Eduardo Ruy López realizó a Subrayado una serie de recomendaciones para evitar este tipo de siniestros en piscinas.

"Siempre que un niño se pierde, el primer lugar que tienes que buscar es la piscina porque es donde puede pasarle algo. No dejar juguetes flotando porque el niño fue a buscar el juguete que se le voló a la piscina y se cayó por eso", explicó.

Y agregó: "No dejes que los niños se bañen solos, que esté un adulto cuidándolos, hagan guardia (...) nos vamos y cerramos el cerco que tenemos que tener en la piscina".

Para el profesor los elementos de flotación son importantes pero no generan inmunidad y sostiene que saber nadar es importante pero no evitan los ahogamientos.

"Los elementos de flotación no sustituyen la supervisión del adulto. Mi hijo puede estar con alitas en la piscina o con un chaleco, pero tengo que estar mirándolo", explicó.

Y agregó: "Los ahogamientos se dan en casas de familias en piscinas, no se dan tanto en las playas como creemos".