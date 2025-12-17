La mañana comienza fría este miércoles pero llega el calor en la tarde, con máximas superiores a 30 °C

Este miércoles 17 de diciembre comenzó frío a fresco, con algunas neblinas aisladas, principalmente en la zona noreste de Uruguay.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , dijo que en la tarde el tiempo estará cálido a caluroso, escasamente nublado.

En su pronóstico , añadió que en todo el país la temperatura máxima superará los 30 °C.

Seguí leyendo El martes comienza ventoso pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico

En tanto, en la noche, las temperaturas vuelven a moderarse.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 34 ºC

MIN.: 14 ºC

SUR:

MÁX.: 32 ºC

MIN.: 14 °C

ESTE:

MÁX.: 32 °C

MIN.: 14 °C

OESTE:

MÁX.: 34 °C

MIN.: 15 °C