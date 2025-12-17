Este miércoles 17 de diciembre comenzó frío a fresco, con algunas neblinas aisladas, principalmente en la zona noreste de Uruguay.
La mañana comienza fría este miércoles pero llega el calor en la tarde, con máximas superiores a 30 °C
El meteorólogo Nubel Cisneros señaló que en el sur está prevista una temperatura máxima de 32 °C este miércoles.
El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, dijo que en la tarde el tiempo estará cálido a caluroso, escasamente nublado.
En su pronóstico, añadió que en todo el país la temperatura máxima superará los 30 °C.
En tanto, en la noche, las temperaturas vuelven a moderarse.
Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MÁX.: 34 ºC
MIN.: 14 ºC
SUR:
MÁX.: 32 ºC
MIN.: 14 °C
ESTE:
MÁX.: 32 °C
MIN.: 14 °C
OESTE:
MÁX.: 34 °C
MIN.: 15 °C
