El martes comienza ventoso pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico

Este martes 16 de diciembre comenzó fresco a templado, ventoso, con algunas nieblas y neblinas aisladas.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , señaló que la tarde seguirá cálida en el sur y este, y calurosa en el norte, con cielo escasamente nublado.

En estos días bajaron las temperaturas mínimas: oscilan entre 12 °C y 16 °C, dependiendo de la zona del país. Y las máximas oscilan entre 26 °C y 32 °C.

En tanto, continuará fresco en la noche con cielo despejado, agregó en su pronóstico.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 32 ºC

MIN.: 12 ºC

SUR:

MÁX.: 30 ºC

MIN.: 12 °C

ESTE:

MÁX.: 28 °C

MIN.: 12 °C

OESTE:

MÁX.: 32 °C

MIN.: 12 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 26 °C

MIN.: 16 °C