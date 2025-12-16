Este martes 16 de diciembre comenzó fresco a templado, ventoso, con algunas nieblas y neblinas aisladas.
El martes comienza ventoso pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico
El meteorólogo Nubel Cisneros advierte que las noches de estos días permanecerán frescas.
El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que la tarde seguirá cálida en el sur y este, y calurosa en el norte, con cielo escasamente nublado.
En estos días bajaron las temperaturas mínimas: oscilan entre 12 °C y 16 °C, dependiendo de la zona del país. Y las máximas oscilan entre 26 °C y 32 °C.
Seguí leyendo
Comienzo de semana fresco y nublado, con algunas lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros
En tanto, continuará fresco en la noche con cielo despejado, agregó en su pronóstico.
Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MÁX.: 32 ºC
MIN.: 12 ºC
SUR:
MÁX.: 30 ºC
MIN.: 12 °C
ESTE:
MÁX.: 28 °C
MIN.: 12 °C
OESTE:
MÁX.: 32 °C
MIN.: 12 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 26 °C
MIN.: 16 °C
Temas de la nota
Lo más visto
RUTA 102
Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves
MALDONADO
Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CASO Fosvoc
Hay cuatro condenados más en el caso del Fondo Social de Vivienda de la Construcción; recibían transferencias
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS
Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
BARRIO COLÓN
Dejá tu comentario