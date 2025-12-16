RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

El martes comienza ventoso pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico

El meteorólogo Nubel Cisneros advierte que las noches de estos días permanecerán frescas.

soleado-cielo-despejado-tiempo-sol

Este martes 16 de diciembre comenzó fresco a templado, ventoso, con algunas nieblas y neblinas aisladas.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que la tarde seguirá cálida en el sur y este, y calurosa en el norte, con cielo escasamente nublado.

En estos días bajaron las temperaturas mínimas: oscilan entre 12 °C y 16 °C, dependiendo de la zona del país. Y las máximas oscilan entre 26 °C y 32 °C.

En tanto, continuará fresco en la noche con cielo despejado, agregó en su pronóstico.

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MÁX.: 32 ºC
MIN.: 12 ºC

SUR:

MÁX.: 30 ºC
MIN.: 12 °C

ESTE:

MÁX.: 28 °C
MIN.: 12 °C

OESTE:

MÁX.: 32 °C
MIN.: 12 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 26 °C
MIN.: 16 °C

