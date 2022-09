“Me enteré, igual que ustedes, por la prensa, no sé quién fue que lo publicó. Nosotros, cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraba antecedentes penales, ninguno”, afirmó el presidente.

Astesiano contaba con un antecedente penal cuando fue procesado sin prisión el 18 de abril de 2002 por un delito de estafa, fuera de la reiteración con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del Decreto Ley 14.412. Astesiano es considerado un “primario legal”, por haber transcurrido los cinco años del procesamiento por estafa y luego de no haber reincidido en ese delito durante el período.

Anteriormente, había tenido dos indagatorias por hurto, en 2003 y en 2007; por apropiación indebida en 2003, 2004, 2005, 2007 y 2012; por estafa en 2005, 2009, 2011, 2012 y 2013; e indagado por requisitoria y averiguación de paradero en 2012, 2017 y 2018.

Lacalle Pou fue consultado sobre si había recibido una comunicación del Ministerio del Interior sobre las indagatorias sobre Astesiano. “No, conmigo no pueden. No, teóricamente lo que pasa ahí adentro sigue adentro. No sé cómo hace alguno de ustedes y saca información de adentro. Yo, como presidente de la República, no obtengo información”, dijo el mandatario a la prensa.

“Cuando empezó el gobierno o antes de empezar, obviamente, hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente en la que había anotaciones y que no había antecedentes penales”, indicó.

Al ser consultado sobre el futuro de su seguridad y la de su familia, Lacalle Pou ironizó y dijo: “empezaré a andar solo”. También sostuvo que Presidencia adoptará “más filtros” en la selección del personal. “Si tropezás dos veces con la misma piedra, ya no es mala suerte”, apuntó. “Si hay algún responsable, soy yo”, dijo.

“La Justicia tiene que actuar a fondo”, afirmó y manifestó estar tranquilo por la actuación de la Fiscalía y de la Policía, que detuvo a Astesiano el domingo a las 22 horas en la residencia de Suárez y Reyes. Fue un episodio “desagradable, inconveniente en lo personal”. Y, destacó: “si hay que actuar, no se salva ni lo más cercano al presidente de la República, y ojalá el país nunca cambie”.

Lacalle Pou sostuvo que conoció a Astesiano en 1999 y que trabajó en las campañas de 2014 y 2019. “Era muy efectivo en el trabajo, la relación personal era muy buena, cumplía su función a cabalidad”, afirmó.

“Por qué salen los antecedentes penales, porque hay dos fichas. Está la ficha que uno tiene acceso y después la otra ficha que están los antecedentes penales. Bueno, si hubiera sabido otra hubiera sido la situación”, subrayó.

“Me ameritaba confianza hasta esto de ustedes que se podrán imaginar es un balde de agua fría”, dijo.

El mandatario también reveló que se comunicó telefónicamente con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Afirmó que fue una conversación privada de la que evitó dar detalles. “Lo que tenía que decirle al presidente del Frente Amplio se lo dije ayer a eso de las nueve y media, diez de la noche, que lo llamé por teléfono”, dijo. “A mí me gusta hablar mano a mano”, indicó.