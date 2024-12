La Justicia desestimó demanda de Martínez a Canal 10 por acoso laboral y despido abusivo

En el fallo el juez de Trabajo Luis Fourment “descarta el despido abusivo” y afirma que, si bien la actora en su demanda manifestó que fue despedida por Nelson Fernández y que el cese se debió a haberse negado a cumplir favores sexuales de un ex gerente, para la Justicia “no quedó probada la existencia de vinculación alguna entre el acoso sexual y el despido de la actora”, no existiendo un nexo causal entre ambos sucesos.

A la vez, la sentencia desestima la indemnización por despido abusivo y daño moral por acoso laboral. Respecto de este último, a diferencia de lo alegado por la demandante, el juez entendió que no quedó acreditado ningún acto constitutivo de acoso laboral por parte del Sr. Nelson Fernández hacia la Sra. Martínez. El fallo expresa que “varios de los actos mencionados por la actora en su demanda no pueden interpretarse como actos configurativos de acoso laboral. ya que no lesionan ningún bien jurídico y se enmarcan perfectamente dentro del poder de dirección del empleador”.