"Un genio" y "tiene mucha actitud y carisma": primeras opiniones tras la confirmación de "Colo" Gianarelli en GH Uruguay

Tras la confirmación de Eduardo "Colo" Gianarelli, como conductor de la primera edición de "Gran Hermano Uruguay", Subrayado consultó a la gente para saber qué opina de la novedad televisiva de este 2026 por la celebración de los 70 años de Canal 10.

Como "Colo" Gianarelli es una figura de la televisión pero también del Carnaval, Christian Font fue hasta el tablado del Club Malvín y recabó las primeras impresiones luego del anuncio en la edición central de Subrayado.

"El Colo, un genio; la verdad, lo felicito", dijo Andrés, uno de los vendedores de la plaza de comidas del tablado. "Me parece bárbaro; tiene mucha actitud y carisma; va a estar perfecto ese conductor", aseguró otro de los comerciantes consultados.

