Tras la confirmación de Eduardo "Colo" Gianarelli, como conductor de la primera edición de "Gran Hermano Uruguay", Subrayado consultó a la gente para saber qué opina de la novedad televisiva de este 2026 por la celebración de los 70 años de Canal 10.
"Un genio" y "tiene mucha actitud y carisma": primeras opiniones tras la confirmación de "Colo" Gianarelli en GH Uruguay
Christian Font fue hasta el tablado del Club Malvín y recabó las primeras impresiones luego del anuncio del conductor de la primera edición uruguaya del reality televisivo.
Como "Colo" Gianarelli es una figura de la televisión pero también del Carnaval, Christian Font fue hasta el tablado del Club Malvín y recabó las primeras impresiones luego del anuncio en la edición central de Subrayado.
"El Colo, un genio; la verdad, lo felicito", dijo Andrés, uno de los vendedores de la plaza de comidas del tablado. "Me parece bárbaro; tiene mucha actitud y carisma; va a estar perfecto ese conductor", aseguró otro de los comerciantes consultados.
Seguí leyendo
"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"
Temas de la nota
Lo más visto
Claudio Gaucher
Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
MONTEVIDEO
Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
Investigación histórica
Gran despliegue policial en Paso Molino: reconstruyeron el homicidio de Joaquín Klüver en 1972
MALDONADO
Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos
fatal
Dejá tu comentario