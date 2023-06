La Justicia condenó al homicida de una mujer y su hija a 29 años y 10 meses de cárcel

La fiscal entendió que no se trató de un femicidio, ya que si bien el autor había tenido un vínculo de pareja con la víctima a quien conoció en el lugar de trabajo, el móvil de los crímenes fue el robo y no hubo motivación de odio.

El asesino había sido detenido en Maldonado a donde intentó fugar a dedo tras cometer los homicidios. En primera instancia el hombre había sido imputado por femicidio pero luego esto cambió ya que se comprobó que el hombre mató a la mujer y a su hija para obtener dinero y comprar droga: tenía problemas de consumo de estupefacientes.

De todas formas, tanto la Fiscalía como la defensa de las víctimas van a apelar la condena porque entienden que la pena para el responsable de los asesinatos debe ser más elevada.

La madre de la mujer conversó con Subrayado y destacó que no está conforme con el fallo judicial porque iba con otras expectativas. "Esperábamos 45 años con medidas eliminativas, ahora se va a apelar por parte de la defensa de las víctimas", dijo. Junto al abogado pedirán que el delito sea tipificado como femicidio. "Me parece que 29 años y 10 meses, no pagan dos vidas, no cualquier tipo de homicidio y el horror que fue", manifestó.

La mujer fue asesinada a golpes y a puñaladas, mientras que la pequeña presentó una herida grande en la garganta.