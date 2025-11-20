RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DEL INE

Desempleo se ubicó en 7,3% en octubre y registró una suba de cuatro décimas respecto al mes anterior

La tasa de actividad pasó de 64,3% en setiembre a 64,7% en octubre, y la tasa de empleo, de 59,9% a 60%, en la comparación entre los dos meses del año.

TRABAJO-OBREROS-CONSTRUCCION-EMPLEO-FOCOUY.jpg

El desempleo se ubicó en 7,3% en octubre y registró una suba de cuatro décimas de punto porcentual con respecto al 6,9% de setiembre, según los datos del mercado laboral divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el desempleo fue mayor en Montevideo (7,9%) que en el interior (6,9%), y afectó más a las mujeres (8,6%) que a los hombres (6,1%) y a jóvenes de entre 14 y 24 años (25,1%).

Además, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo registraron un incremento. La primera, pasó de 64,3% en setiembre a 64,7% en octubre, y la segunda, de 59,9% a 60%, en la comparación entre los dos meses del año.

En tanto, el porcentaje de personas sin registro a la seguridad social se ubicó en 21,5%.

