Desempleo se ubicó en 7,3% en octubre y registró una suba de cuatro décimas respecto al mes anterior

El desempleo se ubicó en 7,3% en octubre y registró una suba de cuatro décimas de punto porcentual con respecto al 6,9% de setiembre, según los datos del mercado laboral divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa de actividad pasó de 64,3% en setiembre a 64,7% en octubre, y la tasa de empleo, de 59,9% a 60%, en la comparación entre los dos meses del año.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, el desempleo fue mayor en Montevideo (7,9%) que en el interior (6,9%), y afectó más a las mujeres (8,6%) que a los hombres (6,1%) y a jóvenes de entre 14 y 24 años (25,1%).
Además, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo registraron un incremento. La primera, pasó de 64,3% en setiembre a 64,7% en octubre, y la segunda, de 59,9% a 60%, en la comparación entre los dos meses del año.
En tanto, el porcentaje de personas sin registro a la seguridad social se ubicó en 21,5%.
