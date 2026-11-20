Familias de alumnos de 6º año de la Escuela 56 reclaman que no vuelva a darles clases a sus hijos una maestra que fue separada del cargo en 2024 por malos tratos a los niños.

La denuncia e investigación contra la maestra ocurrió con los mismos alumnos que ahora están en 6º, pero cuando estaban en 4º, otro motivo por el cual los padres reclaman que la mujer retome las aulas y no enviarán a los niños hasta que la situación se revierta, señalaron.

Las diferentes denuncias que hubo tanto en 2024 como en años previos llevaron a la investigación por parte de Jurídica de Primaria y se resolvió su separación del cargo.

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El sindicato de maestros evalúa la situación y expresó su solidaridad con los padres, que este jueves se reunieron con Inspección Departamental, cuya respuesta fue que el retorno de la docente es por definición de Jurídica.

Las familias también hicieron referencia a que esto ocurre cuando están por finalizar las clases y tras tener todo el año con otra maestra.

"Hubo muchos abusos psicológicos, verbales, de maltrato. Hay muchas quejas, muchas denuncias, de muchos años, de muchos padres y no nos dieron corte", dijo Cecilia Moreno, una de las madres.

"Les robaba merienda a los niños, robaba plata de los paseos, de la venta de merienda", aseguró Cecilia. En la escuela les responden que "están acatando órdenes de ANEP" y que "tiene que volver".