La Intendencia y la Junta de Canelones homenajearon al presidente electo y ex intendente canario Yamandú Orsi

La Intendencia de Canelones y la Junta Departamental realizan este mediodía un acto de reconocimiento al presidente electo Yamandú Orsi , ex intendente canario durante dos períodos (2015-2025), y otros dos como secretario general (2005-2015).

"Sacamos un presidente desde Canelones, con un 65% de aprobación de su gestión", dijo el ex secretario general de la Intendencia de Canelones y candidato a intendente Francisco Legnani.

"Por suerte hay un gran caudal de canarios y canarias en el nuevo gobierno a los que no tendremos que explicarles la situación de Canelones", agregó.

"Estamos seguros que tu gobierno, Yamandú, va a ser el mejor, un gobierno para recordar", dijo a su turno la intendenta actual Gabriela Garrido.

Luego, las autoridades de la Intendencia y la Junta Departamental de Canelones le entregaron a Orsi tres plaquetas y la bandera del departamento (foto principal).

Además, el Darling Atlético Club nombró a Orsi presidente honorario y le obsequió una camiseta con el número 10 y su nombre, "Yamandú" arriba y "Presidente" abajo.

“El interior de nuestro país es muy canario”

Orsi cerró el acto con un discurso en el que destacó su condición de canario y los valores que tiene por ser un hombre del interior, algo que llevará a la Presidencia de la República, aseguró.

“El interior de nuestro país es muy canario, con la honestidad y la simpleza que lo caracteriza”, dijo Orsi al finalizar su discurso.

Antes había señalado que le costaba mucho “esto del aplauso y el reconocimiento”. “Siento que es un homenaje que nos tenemos que hacer entre todos, porque alguien que nació en una ciudad como esta y llega a ser presidente tiene que ver con todos ustedes”, agregó.

“Esto es una construcción colectiva pero hay referentes que te indican el camino. Lo que pude hacer en Canelones es porque Marcos me enseñó cuál era el camino y me sigue enseñando”, dijo Orsi en referencia a quien lo catapultó en la carrera política, el ex intendente de Canelones (2005-2015) Marcos Carámbula.

“Yo me siento del interior, soy del interior y voy a poner en la práctica el valor que tiene la gestión departamental para cambiar la realidad de la gente”, insistió el presidente electo en otro tramo de su discurso, y apuntó: “Mientras sigamos recorriendo las calle y halla gente comiendo de los contenedores, mientras el crimen y la violencia se lleva a víctimas más que inocentes, que un país con 3 millones y medio de habitantes y hay gente que no tiene sus necesidades mínimas satisfechas, hay mucho por hacer todos juntos”.

Orsi-Darling.jpg

En vivo:

Embed