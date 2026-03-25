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PARLAMENTO

Proyecto baja de montos de multas: ministra de MTOP y diputados calificaron como positivo el debate y adelantaron cambios para que sea aplicable

Lucía Etcheverry fue recibida en el Parlamento para tratar el tema que involucra a distintos actores de la sociedad. Desde la oposición destacaron que hasta ahora son mucho más las coincidencias que las diferencias.

velocidad-ruta-señalización

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, fue recibida en el Parlamento para dialogar sobre el proyecto de ley para bajar los montos de las multas presentado por diputados de la oposición.

"Para nosotros hay una cuestión fundamental que es efectivamente disminuir la siniestralidad en lo que nos toca que son las rutas nacionales, más allá de que también colaboramos con los gobiernos departamentales y los municipales", dijo.

La ministra comentó que llevaron al Parlamento propuestas, datos y evidencias que muestran que donde se han colocado mecanismos de fiscalización ha habido un efecto realmente importante de disminución de los siniestros y de la velocidad. Además, destacó que otras miradas deben integrarse ya que es un tema multicausal y que los usuarios vulnerables son importantes.

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OPOSICIÓN MULTAS TRANSITO

Por su parte, diputados de la oposición calificaron positivamente la visita de la ministra y adelantaron cambios en el proyecto para que sea más aplicable.

Sebastián Andújar dijo que hasta ahora son mucho más las coincidencias que las diferencias. "La infracción por exceso de velocidad, la más grave la que duplica la velocidad, el espíritu es mantenerlo a como está hoy vigente", apuntó.

Y agregó: "Hubo 330 mil multas en el 2025 a vehículos que adulteran las matrículas, del cual el 80% son motos, y esas no se pueden cobrar, entonces tenemos que aprovechar ese dato para ver qué podemos volcar dentro de este proyecto de ley, que también atienda esa necesidad".

Desde la bancada del Frente Amplio también celebraron la visita de la ministra y del Congreso de Intendentes. Pablo Inthamoussu celebró el debate al que definió que es con altura e integralidad.

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