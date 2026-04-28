La Intendencia y el Ministerio del Interior incautaron 27 motos el fin de semana y registraron más de 500 infracciones

Los controles de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior se realizan en forma aleatoria en todo el territorio, durante el día y la noche, con especial foco en las picadas clandestinas los días jueves, viernes y sábado.

Las acciones consisten en la detención de motociclistas para controlar su documentación, con la eventual incautación si no se hallaran en condiciones de circulación.

La mayoría de las infracciones consisten en no tener permiso de conducir, placa matrícula ni documento de identificación vehicular.

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Los inspectores de tránsito trabajan acompañados por policías eventuales, contratados por la Intendencia en convenio con el Ministerio del Interior.

Otras infracciones detectadas son la falta de espejos, cascos y elementos reflectivos, cubiertas lisas, adulteración de matrículas y otras modificaciones mecánicas no reglamentarias; también circular realizando maniobras imprudentes, exceso de velocidad o ruidos molestos.

En los operativos del último fin de semana, entre viernes y domingo, en Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó y Prado se registraron 505 infracciones, se incautaron 27 motos, se retiraron 22 juegos de placas matrícula y 9 de las espirometrías realizadas tuvieron resultado positivo.

En tanto, durante las semanas anteriores del mes de abril se constataron 446 infracciones, se incautaron 69 motos y se retiraron 31 juegos de matrículas.