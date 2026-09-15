RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO

De frío a templado y nublado hasta el jueves, luego Sol a pleno; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en los próximos días, con heladas de madrugada pero de frío a templado en la tarde, sin lluvias a la vista. El jueves con buena presencia de Sol. Los detalles.

cielo-nubes-playa

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en los próximos días, con heladas de madrugada pero de frío a templado en la tarde, sin lluvias a la vista. El jueves con buena presencia de Sol.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de nubosidad hacia la noche por áreas costeras generando ligera inestabilidad con posterior descenso de temperatura.

El miércoles la mañana se presentará nuevamente muy fría a fría con heladas y luego algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

Amanecer helado en la estación meteorológica de Florida. Foto: captada del video enviado a Subrayado.
Seguí leyendo

De muy frío a templado en la tarde, sin pronóstico de lluvias; el informe de Nubel Cisneros

El jueves la mañana se presentará fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol comenzando a gestarse un veranillo en todo el país.

Martes 15

Zona Norte: máxima 22º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º

Miércoles 16

Zona Norte: máxima 22º y mínima 5º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 5º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º

Jueves 17

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Temas de la nota

Lo más visto

video
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
videos

Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
AVANCE DESCONTROLADO DE LA IA

Alerta mundial: la ONU pide una "acción urgente" para frenar la IA: "Todos los derechos humanos están amenazados"
ESTE DOMINGO

Hombre de 32 años detenido por violencia doméstica en La Teja; patrullero pasó por el lugar cuando forcejeaba con su pareja

Te puede interesar

Foto: Miguel Chagas, Subrayado. Imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del 2 de setiembre de 2026.
caso caranchos

Ocho policías condenados por el caso Caranchos: recibieron penas de hasta dos años de prisión
Vista aérea de los bañados de Carrasco. Captura de pantalla de video publicado en el portal del Municipio F.
GENERÓ DIFERENCIAS EN EL FRENTE AMPLIO

La IMM resolvió dejar en suspenso el análisis del proyecto de urbanización en los bañados de Carrasco
Foto: Subrayado. Archivo.
rapiña a equipo de la salud

Delincuentes rapiñaron a un equipo médico cerca del barrio Conciliación y el sindicato tomó medidas

Dejá tu comentario