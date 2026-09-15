De frío a templado y nublado hasta el jueves, luego Sol a pleno; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé buen tiempo en los próximos días, con heladas de madrugada pero de frío a templado en la tarde, sin lluvias a la vista. El jueves con buena presencia de Sol.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de nubosidad hacia la noche por áreas costeras generando ligera inestabilidad con posterior descenso de temperatura.

El miércoles la mañana se presentará nuevamente muy fría a fría con heladas y luego algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El jueves la mañana se presentará fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol comenzando a gestarse un veranillo en todo el país. Martes 15 Zona Norte: máxima 22º y mínima 4º Zona Sur: máxima 18º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 6º Miércoles 16 Zona Norte: máxima 22º y mínima 5º Zona Sur: máxima 16º y mínima 5º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º Jueves 17 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

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