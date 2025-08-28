La intendencia comenzó a reinstalar papeleras en avenida 18 de Julio, Ciudad Vieja y otras zonas

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó este jueves la reinstalación de papeleras para residuos en las avenidas 18 de Julio y 8 de Octubre, las peatonales Pérez Castellano y Peatonal Sarandí (Ciudad Vieja) y avenida Agraciada (Paso Molino).

En una segunda etapa se reinstalarán en Parque Prado, Parque Batlle , Plaza César Díaz, Colón y avenida Garzón, desde José Durán hasta Carve, anunció la IMM.

La reinstalación de las papeleras ocurre luego de que la administración de Carolina Cosse decidiera quitarlas para que así, la ciudadanía opte por otras opciones para tirar los residuos.

Asimismo, las autoridades exhortan a la población a hacer un buen uso de la herramienta. "Hacer un buen uso de estos dispositivos es responsabilidad de todos. En las papeleras se puede depositar servilletas o pañuelos usados, envoltorios de caramelos, tapas de botella, cajas de jugo, residuos de alimentos pequeños como cáscaras de frutas, restos de snacks y bolsitas", señaló.

En total son 250 papeleras que vuelven a estar en la ciudad. "Se recomienda evitar depositar plástico, papel, cartón y latas limpios y secos. Estos materiales son reciclables y pueden disponerse en contenedores especiales para su valorización", puntualizó la IMM.