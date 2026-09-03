La inflación anual en agosto subió al 4,55%, informó el Instituto Nacional de Estadística

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,24% en agosto, llevando la inflación anual al 4,55%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato es muy similar a la meta actual del Banco Central (4,5%).

En agosto, bajaron 2,5%, los precios de la vestimenta y el calzado. Los precios de los servicios de salud subieron casi 1%, lo mismo que los servicios de educación.

En los últimos meses, el IPC ha estado influido de manera importante por el precio de los combustibles. La nafta subió 12% en los 12 meses a agosto, y el gasoil 22%.

Se mantiene una importante diferencia entre la evolución de los precios de los transables respecto a los no transables. Los productos transables (que se comercializan en el mercado local, pero también se importan o exportan), subieron 2,4% en el último año, mientras que los servicios no transables aumentaron más de 6%.

Temas de la nota inflación

IPC

INE