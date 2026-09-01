Las exportaciones de bienes en agosto sumaron USD 1.121 millones, lo que implicó una caída de 16% interanual, según informó Uruguay XXI. Las exportaciones de soja tuvieron un fuerte descenso del 70% comparado con igual mes del año pasado, por la histórica sequía que impactó en el cultivo el verano pasado.
Exportaciones de bienes caen 16% interanual en agosto
Efecto de la sequía en la soja y de la menor faena en la carne vacuna. En el acumulado anual, la baja es del 1%.
También hay un descenso en las exportaciones de carne, por la menor oferta de ganado que se traduce en una menor faena, a pesar de precios récord en las ventas al exterior de los frigoríficos.
En el acumulado anual, las exportaciones sumaron USD 8.939 millones, con una caída de 1% respecto a igual período de 2025. El descenso en las ventas de soja (46% en el acumulado) se compensó con un aumento en las ventas de concentrados de bebida, ganado en pie y productos de madera.
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A pesar de la caída en las ventas de soja, China sigue siendo el principal destino de las exportaciones, respondiendo por el 20% del total. Le siguen Brasil y la Unión Europea con 15 y 14%, y Estados Unidos con 11%.
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