Exportaciones de bienes caen 16% interanual en agosto

Las exportaciones de bienes en agosto sumaron USD 1.121 millones, lo que implicó una caída de 16% interanual, según informó Uruguay XXI. Las exportaciones de soja tuvieron un fuerte descenso del 70% comparado con igual mes del año pasado, por la histórica sequía que impactó en el cultivo el verano pasado.

También hay un descenso en las exportaciones de carne, por la menor oferta de ganado que se traduce en una menor faena, a pesar de precios récord en las ventas al exterior de los frigoríficos.

En el acumulado anual, las exportaciones sumaron USD 8.939 millones, con una caída de 1% respecto a igual período de 2025. El descenso en las ventas de soja (46% en el acumulado) se compensó con un aumento en las ventas de concentrados de bebida, ganado en pie y productos de madera.

A pesar de la caída en las ventas de soja, China sigue siendo el principal destino de las exportaciones, respondiendo por el 20% del total. Le siguen Brasil y la Unión Europea con 15 y 14%, y Estados Unidos con 11%.

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