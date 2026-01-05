La inflación bajó a 3,65% en 2025, casi un punto debajo de la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística ( INE ) divulgó este lunes el Índice de Precios del Consumo ( IPC ) correspondiente al mes de diciembre, que prácticamente se mantuvo respecto al mes anterior (-0.09%). De esta manera, la variación anual a diciembre quedó en el 3,65%, una baja de medio punto respecto a noviembre. Así, la inflación marcó un mínimo histórico y quedó casi un punto porcentual por debajo de la meta del BCU, que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,5% en el último año, casi un punto por encima del promedio. Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 2,6% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar, que cayó más de 11% interanual en 2025.

También sucede lo mismo con varios precios del rubro transporte, que bajaron 1,4% en 2025; el precio de los vehículos (autos, motos) y los repuestos, se nominan mayoritariamente en dólares. La nafta subió 4% en 2025, pero el gasoil casi no varió.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 4,1% en el último año (medio punto más que el promedio del IPC), y los artículos para el hogar subieron 1,4%; también allí hay una alta ponderación de artículos mayoritariamente importados, que cotizan en dólares.

Los precios de servicios como salud y educación, tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 5,4%, 6,9%, respectivamente.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- bajó de 4,3% a 3,66% anual.