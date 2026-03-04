Uruguay: Siete de cada 10 adultos y cuatro de cada 10 menores tiene sobrepeso u obesidad

Este miércoles 4 se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y el Hospital de Clínicas realizó una actividad de información y control a pacientes e interesados en general.

Verónica Pérez, profesora agregada de clínica médica de este centro de salud público (Universidad de la República) aseguró que las cifras en Uruguay de personas con sobrepeso u obesidad “son impactantes”.

“Siete de cada 10 adultos en nuestro país tiene sobrepeso o son obesos. Cuatro de cada 10 niños o adolescentes tienen sobrepeso o son obesos”, dijo la especialista, y alertó: “los números son impactantes”.

Seguí leyendo El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación

“Eso hace que tengamos que establecer políticas públicas con el fin de abordar esta enfermedad de manera global”, concluyó la profesional en nota con el programa Arriba Gente de Canal 10.

Pérez recordó que para reducir o evitar el sobrepeso y la obesidad es necesario “hacer ejercicio” y operar “cambios de hábitos” en la vida cotidiana y en la alimentación.