SORIANO

Fiscal de Soriano pidió el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi y los demás imputados

La fiscal de Soriano que tomó el caso del intendente Guillermo Besozzi pidió su sobreseimiento, lo que cierra la causa en su contra. Pidió lo mismo para los demás jerarcas imputados.

La fiscal Luisa Vago de Soriano, que tomó el caso del intendente Guillermo Besozzi, pidió su sobreseimiento, lo que cierra la causa en su contra. Pidió lo mismo para los demás jerarcas imputados, por lo que se cierra el caso para todos.

El pedido de la fiscal pasa ahora al juzgado correspondiente, que cierra el caso ante la decisión de la parte acusatoria de no continuar con la imputación y sobreseer a Besozzi y a los demás jerarcas involucrados.

Besozzi y varios jerarcas de la Intendencia de Soriano habían sido imputados en marzo del año pasado, poco antes de las elecciones departamentales, por varios delitos vinculados a irregularidades en la comuna.

Según información del corresponsal de Subrayado Daniel Rojas, la fiscal entiende que con las pruebas reunidas y la investigación que llevó adelante, no hay delito y por lo tanto solicita al juez el sobreseimiento de los siete imputados.

La fiscal Stella Alciaturi fue quien en marzo del año pasado imputó a Besozzi y a varios de sus jerarcas en la Intendencia por delitos de corrupción pública.

Alciaturi fue denunciada luego por legisladores del Partido Nacional que la acusaban de tener fines políticos y recordaban posteos en redes sociales en contra del Partido Nacional.

A fines de abril del 2025 la Fiscal de Corte Mónica Ferrero dispuso el inicio de un proceso disciplinario sobre Alciaturi, quien ya había dejado el caso en Soriano y había sido trasladada a la Fiscalía de Atlántida.

Besozzi negó desde un principio haber cometido delito alguno, y tras ser imputado con arresto domiciliario, continuó con la campaña electoral y logró la reelección.

Asumido el cargo, Besozzi y sus abogados siguieron con las instancias judiciales y tras meses de estudio por parte de la fiscal que tomó el caso, se llegó a este pedido de sobreseimiento.

