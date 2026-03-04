RECIBÍ EL NEWSLETTER
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA

El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación

La ministra Lustemberg anunció que el 13 de marzo llegan las vacunas contra la gripe, para comenzar la campaña de vacunación en la segunda quincena del mes.

vacuna-gripe-vacunación

La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg anunció este miércoles que el 13 de marzo llegan a Uruguay las vacunas contra la gripe.

Con esta fecha confirmada, la campaña de vacunación comenzará en la segunda quincena de este mes, agregó la ministra en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Son alrededor de 600.000 dosis que incluyen la vacuna contra la cepa de la gripe registrada en el hemisferio norte.

Lustemberg señaló que lamentablemente muchas veces tienen que devolver o desechar vacunas porque no se utilizan todas, y recordó que los niños más chicos, los adultos mayores y las personas con enfermedades previas son la población de riesgo y para ellas especialmente se recomienda la vacuna.

"A veces uno la minimiza a la gripe, pero en las personas de riesgo, las personas mayores, los niños pequeños, el personal de la salud, bomberos, personal vinculado al sector educativo, o personas con alguna inmunodepresión, son las personas que recomendamos vacunar, así que pensamos que en la segunda quincena de marzo va a estar en los puestos de vacunación", dijo la ministra.

"La vacuna de la gripe protege de una enfermedad potencialmente peligrosa y a veces mortal en las personas de riesgo", advirtió Lustemberg.

