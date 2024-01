La historia de Sheila: compró un número de rifa, ganó y terminó siendo figura del espectáculo de Los Chobys

Pensó que iba a tener un lugar “de relleno”. Pero Los Chobys le dieron un papel protagónico.

El espectáculo de los humoristas gira en torno a ella, la fan que terminó siendo integrante de la agrupación.

“Yo solo esperaba vestirme de Choby, nada más. Ya con eso me alcanzaba. Después fue un proceso: "Me fue conociendo de a poquito y me fue largando parlamento”, narró. El personaje fue creciendo.

Estaba muy nerviosa la primera vez que se subió a un escenario y contó que no había forma de tranquilizarla, pero que salió bien.

“Yo estoy desempleada. Era en el momento que tenía que venir, porque el año pasado estaba trabajando y no iba a poder hacerlo”, afirmó.

Este miércoles debuta en el Teatro de Verano y lo vive con “mucho nervio”: “Si bien Pacella me dice que me divierta y que todo, yo siento que soy responsable. El show se llama Sheila, entonces me siento responsable. Si bien me divierto mucho, tampoco me pesa esa responsabilidad, porque no es lo mismo ser responsable de un trabajo que ser responsable de algo que te gusta”.

Para ella reír es alargar la vida.