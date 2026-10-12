La familia Rada celebró a Ruben a través de la música de Tótem, en el Auditorio

Este fin de semana la familia Rada concretó el sueño que tuvo Ruben : volver a interpretar las canciones de Tótem . El espectáculo contó con los tres hijos del músico en escena y uno de los fundadores de la histórica banda, Daniel "Lobito" Lagarde.

Le emocionaba pensar en volver al escenario con una banda tan querida para él.

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Cuando falleció, las fechas estabas previstas y la banda ya estaba ensayando.

En ese entonces, los recitales quedaron en suspenso, hasta que, la familia Rada decidió seguir adelante.

Matías Rada ofició de productor y director musical, junto a Daniel "Lobito" Lagarde, el histórico bajista del grupo; se sumaron a la banda Lucila y Julieta Rada como cantantes. entonces la banda reformuló las canciones para ajustarse a ese cambio y este fin de semana, la emoción de concretar ese sueño, sucedió.

Ante un Auditorio Nacional del Sodre lleno, el escenario se cargó de mística y una potente propuesta hizo honor a lo que fue la banda de los años 70 que transmitió un mensaje significativo, vigente y que se expandió en estas dos noches: todos tenemos música.