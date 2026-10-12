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EL FIN DE SEMANA

La familia Rada celebró a Ruben a través de la música de Tótem, en el Auditorio

Matías Rada ofició de productor y director musical, junto a Daniel "Lobito" Lagarde, el histórico bajista del grupo.

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Este fin de semana la familia Rada concretó el sueño que tuvo Ruben: volver a interpretar las canciones de Tótem. El espectáculo contó con los tres hijos del músico en escena y uno de los fundadores de la histórica banda, Daniel "Lobito" Lagarde.

Ruben Rada proyectó este espectáculo con mucha ilusión.

Le emocionaba pensar en volver al escenario con una banda tan querida para él.

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Cuando falleció, las fechas estabas previstas y la banda ya estaba ensayando.

En ese entonces, los recitales quedaron en suspenso, hasta que, la familia Rada decidió seguir adelante.

Matías Rada ofició de productor y director musical, junto a Daniel "Lobito" Lagarde, el histórico bajista del grupo; se sumaron a la banda Lucila y Julieta Rada como cantantes. entonces la banda reformuló las canciones para ajustarse a ese cambio y este fin de semana, la emoción de concretar ese sueño, sucedió.

Ante un Auditorio Nacional del Sodre lleno, el escenario se cargó de mística y una potente propuesta hizo honor a lo que fue la banda de los años 70 que transmitió un mensaje significativo, vigente y que se expandió en estas dos noches: todos tenemos música.

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