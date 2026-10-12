Por decisión del público Guada fue eliminada de Gran Hermano Uruguay en la gala del domingo a la noche, tras un mano a mano con Acevedo, que de esta forma sigue en la competencia dentro de la casa más famosa del país.
Nueva eliminación en Gran Hermano Uruguay: Guada dejó la casa por decisión del público y Acevedo sigue adelante
El público decidió que Guada deje la casa de Gran Hermano Uruguay, en un mano a mano que ganó Acevedo. “Me voy feliz porque me voy a reencontrar con mis seres queridos”, dijo Guada a la salida.
“Me voy feliz porque me voy a reencontrar con mis seres queridos, y ya estaba que no aguantaba más”, dijo Guada cuando a la salida fue recibida por Eliana Dide.
“Me queda un gusto a poco porque fueron muy pocos días, pero estoy feliz porque extrañaba mucho a mi familia”, agregó en sus primeras declaraciones fuera de la casa.
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“No me arrepiento de nada, con mis errores y mis virtudes, fui yo”, aseguró Guada.
Y así la despidió "Big":
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