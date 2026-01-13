La expedición Uruguay Sub200 ahora para los más chicos en formato de librillo educativo, que se puede descargar

Directo desde el equipo Uruguay Sub200 , llega “Viaje al fondo del mar”, un material digital educativo inspirado en la expedición que se realizó a bordo del buque científico Falkor (Too) en 2025.

El enorme entusiasmo que generó el trabajo científico llega ahora en formato de librillo digital para que los más pequeños puedan seguir aprendiendo y divirtiéndose en verano, a través de la plataforma Ceibal. Se puede descargar aquí.

Se trata de un librillo digital educativo de actividades para escolares y liceales, elaborado a partir de los hallazgos de la expedición.

Fue realizado en conjunto por la Dirección Nacional de Cultura, a través de su Museo Nacional de Historia Natural, el Plan Ceibal y la Universidad de la República.

"Estamos presentando un libro de actividades que fue desarrollado por Alejandro Sequeira y Cecilia Ratti, en fomento de la actividad que tuvimos en agosto y setiembre de 2025", indicó Marina García, del Museo Nacional de Historia Natural.

Con textos breves, ilustraciones y desafíos adaptados a distintas edades, el librillo invita a responder preguntas que surgieron de inquietudes que ellos mismos tuvieron durante su interacción con la expedición. Las preguntas sorprendían a los propios científicos.

"Fue muy lindo, tuvo mucha repercusión, y fue muy lindo no solo recibir el saber en base a comentarios, en las transmisiones, sino también recibir las fotos de actividades que se hacían en las escuelas, que nos mandaban dibujitos, preguntas que nunca pensamos que iban a surgir, a partir de niños que a veces eran re chiquitos o adultos muy interesados", contó García.

Además de fomentar la curiosidad científica, el material propone una manera divertida de acercarse al estudio del océano durante el verano. Alentar las ganas de descubrir de los más pequeños, es parte de la apuesta.

"Creo que también es la emoción del descubrimiento", subrayó la joven. "Uruguay está enfocado hacia la tierra, y nada hacia el mar, y es un poco la parte que queríamos hacer con este proyecto", agregó.

El impacto de la expedición superó las expectativas de sus integrantes desde lo científico, pero también porque fortaleció el vínculo entre la sociedad y el mar uruguayo, promoviendo el conocimiento y la conservación de sus ecosistemas profundos.

"En este momento lo que nos dejó es un montón de muestras para poder trabajar, una gran cantidad de bichos (en castellano simple), que en el correr de este año vamos a ver si podemos empezar a trabajarlo con gran cantidad de especialistas tanto nacionales como internacionales. También una gran cantidad de imágenes, videos, experiencias. También generó un impacto social que no nos habíamos esperado", sostuvo Wilson Sebastián Serra, biólogo del Uruguay Sub200.

El trabajo por delante es enorme, y está relacionado con las muestras obtenidas de la profundidad.

Uno de los primeros objetos de estudio serán las esponjas marinas. Las muestras fueron conservadas según lo que se va a estudiar. Las posibilidades de investigación son enormes.

"Lo que vamos a desarrollar con estos animales es principalmente y lo que más me interesa, el estudio de la diversidad de qué son, quiénes son, si son nuevos o no son nuevos. Sino que además implican estudios ecológicos, estudios de impacto de contaminación, como microplásticos, agroquímicos, otras cosas. Estudios microbiológicos. Qué tipo de microorganismos están asociados a este tipo de muestras, etcétera", dijo.

Las personas detrás de los científicos hicieron realidad el sueño de ver sus objetos de estudio en su medio real.