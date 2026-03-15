Policía investiga ataque con arma blanca a un hombre en la zona de Jardines del Hipódromo

La Policía investiga el ataque a un hombre con un arma blanca ocurrido en la madrugada de este domingo en Camino Maldonado esquina Libia, en la zona de Jardines del Hipódromo .

El Centro de Comando Unificado recibió información por el ingreso de una persona herida de arma blanca a un centro de salud y se trasladó hasta el lugar para entrevistarlo.

El herido dijo que fue sorprendido por dos hombres y que uno de ellos sacó un arma blanca y lo hirió, sin mediar palabra.

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Los individuos se dieron a la fuga y una unidad médica atendió al hombre diagnosticado con herida de arma blanca en tórax izquierdo de gravedad.

El caso viene siendo investigado por efectivos de zona operacional III y la justicia competente.