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CAMINO MALDONADO Y LIBIA

Policía investiga ataque con arma blanca a un hombre en la zona de Jardines del Hipódromo

El herido dijo que circulaba por Camino Maldonado y Libia y fue sorprendido por dos hombres, uno de ellos sacó un arma blanca y lo hirió, sin mediar palabra.

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El Centro de Comando Unificado recibió información por el ingreso de una persona herida de arma blanca a un centro de salud y se trasladó hasta el lugar para entrevistarlo.

El herido dijo que fue sorprendido por dos hombres y que uno de ellos sacó un arma blanca y lo hirió, sin mediar palabra.

personas y hechos que la policia uruguaya vincula a sebastian marset
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Personas y hechos que la Policía uruguaya vincula a Sebastián Marset

Los individuos se dieron a la fuga y una unidad médica atendió al hombre diagnosticado con herida de arma blanca en tórax izquierdo de gravedad.

El caso viene siendo investigado por efectivos de zona operacional III y la justicia competente.

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