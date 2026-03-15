Incendio en complejo de viviendas de Euskalerría fue controlado por Bomberos; no hubo heridos

Bomberos combatió el incendio que se generó en la mañana de este domingo en una vivienda de un complejo de Euskalerría, en Malvín Norte.

Información a la que accedió Subrayado indica que cuando llegó personal de Bomberos el apartamento ya estaba vacío por lo que procedieron a evacuar el edificio.

No se registraron heridos ni fallecidos.

El trabajo de Bomberos continúa para establecer las causas del siniestro.

Temas de la nota incendio

Euskalerria