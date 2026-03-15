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MALVÍN NORTE

Incendio en complejo de viviendas de Euskalerría fue controlado por Bomberos; no hubo heridos

El foco se originó en el tercer piso de la torre 23 donde vive una pareja de extranjeros. Bomberos continúa trabajando para conocer las causas del origen del foco ígneo.

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Bomberos combatió el incendio que se generó en la mañana de este domingo en una vivienda de un complejo de Euskalerría, en Malvín Norte.

Información a la que accedió Subrayado indica que cuando llegó personal de Bomberos el apartamento ya estaba vacío por lo que procedieron a evacuar el edificio.

No se registraron heridos ni fallecidos.

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Incendio afecta a vivienda en rambla Euskalerría, en Malvín Norte

El trabajo de Bomberos continúa para establecer las causas del siniestro.

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